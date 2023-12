​Atteinte de la souveraineté alimentaire : les femmes du département jouent leur partition

La commune de MPAL accueille la cinquième édition des foires tournantes du réseau d’Associées de Femmes pour la promotion de l’Économie sociale et solidaire dans le Territoire de Saint-Louis (RAFET-SL). Une dynamique soutenue par l’Agence Régionale de Développement de Saint-Louis. Axée sur le thème : « Souveraineté alimentaire : rôle des femmes et place des plats locaux traditionnels », la foire s'honore de participantes de Dagana et de Podor.



Le maire de Mpal a magnifié « l’esprit d’imagination » des femmes après avoir visité les stands et dégusté aux succulents mets rares proposés aux hôtes. « C’est un travail remarquable », a déclaré l’édile qui exprime la joie de sa localité d’abriter cette communion d’échanges de pratiques culinaires. « Avec l’appui de l’État et des partenaires au développement, ces groupements de femmes peuvent faire beaucoup de choses », a assuré M.GAYE par ailleurs directeur général Nord de l’Ageroute.



L’appui de cette dynamique par l’ARD offre l’opportunité aux femmes de contribuer pleinement à relever le défi de la souveraineté alimentaire. L’ARD développe, en la faveur, des mécanismes d’autonomisation, souligne Abdourahmane GUEYE, le chef de la Division Suivi-Évaluation.



« Un schéma spécifique est en train d’être déroulé pour aller vers une production en masse à partir d’unité semi-industrielles et le développement de partenariats », a-t-il renseigné. M. GUEYE a fait part, en outre, de la volonté de GFP de « répercuter ce modèle développé à Saint-Louis dans les 47 autres départements du Sénégal ».