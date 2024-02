​Autopsie d’Alpha Yoro TOUNKARA, intrusion des FDS dans le campus : la Cesl monte au créneau

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) réfute les propos du ministre de l'Intérieur Sidiki KABA qui soutient que les FDS n’étaient pas dans le campus au moment du décès d’Alpha Yoyo TOUNKOURA.



« Ces allégations sont fausses. Nous avons les vidéos qui prouvent le contraire. Les FDS étaient bel et bien dans l’enceinte de l’Université », ont déclaré dimanche les dirigeants des étudiants lors d’une conférence de presse.



« Lorsqu’elles tiraient sur notre camarade, les manifestations n’avaient même pas encore démarré. Les étudiants se promenaient », a renseigné Souleymane Diallo, leur porte-parole du jour.



Les Sanarois révèlent que le corps de leur camarade a été acheminé à Dakar sans que sa famille de la victime ne soit mise au courant. Ils sont offusqués du comportement de leurs autorités internes et du "silence" du ministre de l’enseignement supérieur; de la Recherche et de l'Innovation dont il réclame la démission.