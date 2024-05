​BANGO : la fête patronale du 2e bataillon d’infanterie exalte la bravoure du fantassin

Le centre d’Instruction militaire Dakar Bango a vibré hier vendredi au son de la fanfare du commandement de la zone nord n° 2, à l’occasion de la seconde édition de la Fête patronale du 2e bataillon d’infanterie communément appelée « fête Cheikh Oumar Foutiyou TALL ». Une matinée rythmée par des simulations de combats et des défilés de corps devant le Préfet du département Diadia DIA.



Le Lieutenant-colonel Gora GUÈYE, commandant de cette compagnie, a indiqué que cette commémoration donne l’occasion à son contingent basé dans la région de Saint-Louis, de se rapprocher des populations civiles.



« Ce sont des moments de communion, d’échanges et d’interaction entre frères d’armes, mais aussi entre militaires et populations pour raffermir davantage les liens Armée- Nation », a-t-il rappelé.



Il a évoqué les différentes missions adossées à ses hommes, dont la « défense et de protection de l’intégrité du territoire », la « protection des populations et de leurs biens ». « Nous sommes appelés à recevoir le premier choc avant l’intervention d’autres unités », a précisé le Lieutenant-colonel GUÈYE.