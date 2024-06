​Baisse des prix des denrées : appréciations mitigées chez les commerçants et consommateurs de Saint-Louis

La nouvelle mesure de baisse des prix des produits de grande consommation laisse place à des appréciations diverses entre les commerçants grossistes, détaillants et les consommateurs. Si certains usagers se félicitent de la nouvelle mesure, d’autres la jugent minime et demandent au Gouvernement d’en faire plus. Chez les commerçants détaillants, le manque d’informations sur les modalités des nouvelles fourchettes est évoqué. Ils réclament plus d’implication en faisant part de leur disponibilité à accompagner l’État dans sa politique d’allègement du panier des ménagères.