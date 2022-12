​Bilan de la phase 2 du PASPED : les parties prenantes satisfaites – vidéo

La phase II du Projet de contraste à la migration illégale à travers l’appui au Secteur Privé et à la création d’emplois au Sénégal (PASPED) a été clôturée jeudi. À Saint-Louis, plus de 400 jeunes ont été enrôlés. Le directeur général de l’Agence Régional de Développement (ARD), l’institution en charge de la mise en œuvre du projet, a souligné « originalité de l'approche basée sur la compétence » et « la réponse aux besoins des entreprises en termes de ressources humaines. ». « Aujourd’hui, les entreprises expriment le souhait de pérenniser la démarche du fait de son efficacité », a renseigné Ousmane SOW, en marge de la rencontre. Il s'est réjoui de l’engagement pris par le ministre de l'Emploi et celui de la Formation professionnelle de pérenniser le dispositif. L’Agence de coopération italienne au développement dont l’appui financier a permis d’exécuter ce programme a fait part de sa satisfaction. « C'est un premier pas qui a permis de préparer un niveau de partenariat institutionnel très solide », a laissé entendre Francisco MELE. « Nous sommes très contents et satisfaits du travail qui a été fait », a-t-il dit en annonçant un financement d'environ quatre milliards FCFA de son pays au profit du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Cet appui, réservé à des projets d'insertion pour les jeunes et les femmes formés, sera lancé en janvier 2023 pour une durée de trois ans. Il devra permettre d'insérer 3.000 jeunes sur l'ensemble du territoire.