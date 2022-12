​Centre Morgan de Dagana : inauguration d’une maison de la culture baptisée Oumar SARR – vidéo

Le joyau a été réceptionné jeudi en grande pompe. Le choix du maire sur décision conjointe de Morgan et l’Association Sénégalaise de l’École Moderne (ASEM) sanctionne les efforts répétitifs de l’édile pour le bon fonctionnement et les soutiens aux projets d’extension du centre érigé par un élan solidaire. En effet, après un premier don d’un terrain de 3 000 m², la municipalité a accordé 13 000 m² pour accueillir la construction du groupe scolaire Célestin Freinet associé au Centre. En octobre 2013, le Conseil municipal de Dagana délibère une assiette de 10 000 m² pour un espace polyvalent qui porte désormais le nom du premier magistrat de la ville. Il abrite une salle de spectacle-projection de 150 places, une scène et un amphithéâtre couverts de 350 places, une scène couverte ouvrant sur l’extérieur pour les spectacles de grande jauge, un espace boisé pour les réunions familiales avec la mise à disposition d’une cuisine et d’un coin cafétéria. À cela s’ajoutent, des salles de petites réunions, d’exposition et une cafétéria ainsi que des locaux techniques, des réserves et des circulations en nombre suffisant. Retour sur les faits marquants de la cérémonie d’inauguration…