​Centre d’instruction militaire de Dakar Bango : Fin de formation pour les 214 recrues du contingent 2024/1

Au terme de cette transition entre la vie civile et militaire, de viatiques d’engagement et de civisme ont été adressées aux nouveaux soldats.



Profitant de ce cérémonial, le Lieutenant-Colonel Famory TRAORÉ, le chef de corps du 12e bataillon d’instruction a exhorté les jeunes serviteurs de la Nation à s’attacher à « l’esprit de discipline, à la loyauté et à la conscience professionnelle », en s’inspirant des viatiques qu’invoque le drapeau.



Il les invite à s’approprier des valeurs et des vertus de cet emblème de la République, en ajoutant que cette allure leur « permettra se lier à l’idéal ».



« Le drapeau est un symbole d’unité. Il est important que les jeunes soient imprégnés de sa signification », a-t-il rappelé, en explqiaunt que « leur communion avec le drapeau fera de sorte qu’ils constituent un seul bloc, conformes à notre devise : Un Peuple, Un But, Une Foi ».



Le chef de corps d’ajouter qu’au-delà des sortants de ce premier contingent de l’année 2024, la Nation toute entière doit se référer à cet idéal de vie commune. « Nous devons tous viser dans la même direction, être ensemble pour atteindre les mêmes objectifs », a conclu le Lieutenant-Colonel TRAORÉ.