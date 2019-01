​Consultations gratuites : forte mobilisation à Boly DIAW ( vidéo)

C’est l’affluence à l’école Boly DIAW, ce matin, à l’ouverture de la première édition des journées des médicales « Werr gu Yaram ak Bett yu Lerr ci nieupp ». Par la voix d’Ibrahima DIOP, le comité de santé de Diamaguène s’est réjoui de cette opération. « L’accès aux médicaments est un véritable problème. Qu’une initiative sanitaire traite les populations et leur offre gratuitement des médicaments, nous ne pouvons qu’applaudir », a-t-il dit en adressant ses vifs remerciant à l’acteur de développement, fils de la localité.



« C’est la même posture engagée et bénévole que portait Mbida FALL au profit des habitants Diamaguène », note Adja Aissatou GAYE, une habitante de cette zone.



« Ce sont des actions communautaires de cette nature dont nous avons. Tout le monde y tire son profit. Nous prions pour que cette dynamique se poursuivre et que des populations des autres quartiers puissent en bénéficier », a-t-elle ajouté.



Mohamed MBAYE s’est dit satisfait de la mobilisation des populations à la première journée. « L’État et la Commune font des efforts dans le domaine sanitaire. Nous avons pensé qu’en tant fils de Saint-Louis, nous pouvons apte notre contribution », a-t-il dit en invitant les populations à la seconde journée, ce dimanche.



« J’exprime toute ma gratitude à mes partenaires ainsi l’association des Imams de Saint-Louis, aux autres structures sociales de la ville qui ont bien voulu m’accompagner ainsi qu’aux ASC », a confié le spécialiste du développement local.