​Consultations ophtalmologiques gratuites : l'Association Solidarité Walo va prendre en charge 500 ordonnances d’étudiants de l’UGB

NDARINFO – L’Association Solidarité Walo a réaffirmé son engagement et sa reconnaissance envers l’Université Gaston Berger (UGB) en organisant, hier jeudi, une journée de consultations ophtalmologiques gratuites. Cet événement, qui a attiré de nombreux étudiants, a permis la rédaction de 500 ordonnances, dont les lunettes correspondantes seront acheminées en France pour être distribuées aux bénéficiaires.



« Depuis 13 ans, nous travaillons avec l’UGB et mettons à sa disposition différents dons pour améliorer les conditions de vie des étudiants », a déclaré Mouhamadou Diop, le président de l’Association et ancien étudiant de l'UGB.



Mouhamadou Diop a évoqué des projets futurs prometteurs, notamment la mise en place d'une unité de production de lunettes directement au sein de l'UGB, en collaboration avec la direction du Crous dont le soutien a été magnifié.



Ce projet innovant vise non seulement à fournir un accès facilité aux lunettes pour les étudiants dans le besoin, mais également à encourager l'autonomie et la formation.