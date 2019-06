​Contrat d’affermage : « l’attribution du marché à SUEZ a été régulière », selon le ministre Serigne Mbaye THIAM (vidéo)

Le ministre de l’eau et de l’assainissement a rendu visite, lundi, à l’Office des Lacs et Cours d’eau (OLAC). En plus de s’imprégner des différents projets et programmes confiés à cette agence, il s’est prononcé sur l’attribution du marché de l’eau à SUEZ qui suscite un tollé.Pour rappel, après la victoire de société française, filiale d’Eranove devant l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le Forum social sénégalais a décidé de saisir la Cour suprême. Mamadou Mignane Diouf, son coordonnateur soutient que Mansour FAYE, le ministre de l’hydraulique d’alors a été corrompu par SUEZ en s’inspirant notamment d’une révélation faite par l’hebdomadaire satirique français Le Canard enchaîné.Pour Serigne Mbaye THIAM, ces sorties visent à « jeter le discrédit sur l’État du Sénégal ». « L’attribution du marché à SUEZ a été régulière et transparence », a-t-il indiqué. « La meilleure offre a été choisie », a soutenu le ministre. « Dans ce dossier, le gouvernement défend les intérêts du pays et des consommateurs sénégalais », a-t-il signalé après avoir évoqué tout le processus d’attribution du marché.