​Coopération économique : le marché de Saint-Louis s’ouvre à l’Algérie

Le comité du marché SOR et l’Organisation algérienne de commerce et de l'investissement social (OACI) ont signé vendredi une convention de partenariat en marge d’une rencontre entre des opérateurs économiques deux pays, sous la présidence du Gouverneur de région. La convention amorcée devra aboutir à des échanges économiques dynamiques entre le secteur commercial de Saint-Louis et celui de l’Algérie. Dans cette optique, une délégation saint-louisienne se rendra prochainement en Alger pour approfondir les pourparlers et dégager des pistes d’interaction. Déjà, les deux entités, satisfaites d’enclencher cette nouvelle synergie, ont manifesté leur volonté de prendre en charge à travers la collaboration « les besoins indispensables à développer dans tous les secteurs ».