​Coopération internationale : Toulouse et Saint-Louis ont signé un nouvel accord-cadre

Des actions structurantes ont été menées auparavant dans le cadre de cette synergie. L’opération d’assainissement réalisé dans cette optique avec un engagement remarquable de Nicole Miquel-Belaud, Conseillère déléguée Coopération décentralisée solidarité internationale et Loi Oudin, a permis d’améliorer de manière considérable les conditions de vie des populations de Diamaguene, Léona, Eaux- et Ndiolofene Sud.



Ce projet a favorisé l’extension du réseau d’assainissement des quartiers précités, s’est prolongé avec la réfection des blocs sanitaires des écoles publiques (Boly Diaw, Rawane Ngom, Soukeyna Konaré, Justin Ndiaye, Oumar Syr Diagne et Insa Coulibaly). Des réalisations soutenues par l’Agence de l’eau Adour Garonne et de Toulouse métropole



« Grâce à ce nouvel accord-cadre de coopération, une troisième intervention sera possible avec la réalisation du réseau d’assainissement de Médina Courses et la réfection des blocs sanitaires de quatre écoles élémentaires de Pikine », a déclaré Mansour FAYE, le maire de Saint-Louis après la cosignature du document avec Stéphane Bequet, Directeur International, Europe et Contractualisation.



« Il permettra de faciliter la collaboration entre nos chambres de commerce respectives et de renforcer les échanges interuniversitaires, culturels, éducationnels et sanitaires déjà existants », a-t-il ajouté.



M. FAYE a exprimé par ailleurs de soutenir les écoles primaires et postes de santé, implantés sur son territoire à travers cet accord en rappelant que « la pérennisation des actions ayant pour cadre le territoire communal ne pourra se faire sans le renforcement des capacités de nos services municipaux ».



Il appelle dès lors à accorder « une attention particulière aux services administratifs et techniques de la Commune dont y l’Agence de Développement Communal (ADC), son dispositif d’appui à la maitrise d’ouvrage.



Il faut rappeler que depuis plusieurs années, la Commune de Saint-Louis, étape importante de la ligne aéropostale et la Ville de Toulouse, coopèrent dans différents domaines tels que l’eau et l’assainissement, la santé, les échanges universitaires, la culture. Elles restent profondément attachées à cette coopération initiée par Jean-Luc Moudenc en 2005 avec son homologue feu Ousmane Massek NDIAYE.



Cette relation d’amitié n’a cessé de se renforcer sur les thématiques de l’eau et de l’assainissement avec les importants travaux d’assainissement réalisés dans quatre quartiers de Saint-Louis depuis 2016 dans le cadre du dispositif Loi Oudin de Toulouse Métropole, les actions de formations du personnel de santé de l’hôpital de Saint-Louis et les échanges universitaires avec l’Université Gaston Berger (agronomie, entrepreneuriat).



Souhaitant à présent apporter une nouvelle dimension aux relations entre les deux villes, il est proposé le renouvellement de l’accord de coopération afin de fixer les grands axes sur lesquels cette collaboration va se poursuivre pour les prochaines années.



