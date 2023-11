​Côte d’Ivoire: Guillaume Soro a rencontré le président de la transition au Niger

Guillaume Soro ne met pas fin à son exil de Côte d’Ivoire, mais il signe son retour en Afrique. Selon son entourage, il résidera dans les prochains mois au Niger, au Mali, au Burkina et éventuellement en Guinée-Bissau.



Selon un communiqué du mouvement qu’il préside, le GPS, Guillaume Soro est arrivé à Niamey le 11 novembre dernier. Des images de sa rencontre avec le président de la transition, le général Abdourahamane Tiani, en présence des ministres de la Défense et de l’Intérieur du Niger, ont été publiées.



J’ai eu l'honneur d'être reçu ce jour en audience par le président de la Transition du Niger, Chef de l'État, le général Abdourahmane Tchiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur. L'entretien

qui a duré… pic.twitter.com/TaJsGCoGWm



Les deux hommes auraient discuté des questions de sécurité sous-régionale et de la façon de mener à bien la transition, sans heurts.



Pour rappel, Guillaume Soro a été condamné à deux reprises en Côte d’Ivoire pour « atteinte à la sûreté de l’État » et « recel de deniers publics ». Il est recherché par la justice ivoirienne. L’opposant clame son innocence et se dit « coupable d’aucun forfait ».



L’ancien Premier ministre est aussi visé par la justice française dans le cadre d’une enquête sur l’assassinat d’Ibrahima Coulibaly, en avril 2011, ouverte après une plainte déposé neuf ans plus tard par la fille de cet ancien chef rebelle. « Une procédure calomnieuse et politique », avait jugé l’avocat de Guillaume Soro.



Contacté, le porte-parole du gouvernement ivoirien n’a pas souhaité commenter la déclaration et les activités de Guillaume Soro.



RFI