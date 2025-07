Ousmane Sonko réitère ‘’le soutien indéfectible’’ du Sénégal à la cause palestinienne

Le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré, mercredi, ‘’le soutien indéfectible’’ du Sénégal à la cause palestinienne et témoigné ‘’la solidarité du peuple sénégalais au peuple palestinien frère’’, rapporte le Bureau d’information et de la communication gouvernementale.

La même source annonce qu’en marge de la conférence sur la question de Jérusalem qui s’est tenue ce mercredi à Dakar, le chef du gouvernement sénégalais a reçu en audience les membres du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

Elle signale que délégation de haut niveau comprenait plusieurs ambassadeurs dont le Président du Comité, l’Ambassadeur Coly Seck, ainsi que Riyad Mansour, Représentant de l’Etat de Palestine auprès des Nations Unies.

Selon le BIC-GOUV, ‘’ce dernier a remercié le Premier ministre Ousmane Sonko pour le soutien à la cause palestinienne et pour les efforts du Sénégal en faveur de la Palestine aux sein des Nations Unies’’.

Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP) et l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) ont organisé ce mercredi à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar, la Conférence 2025 sur la question de Jérusalem.

La rencontre a eu pour thème ‘’L’oppression et le déplacement des Palestiniens à Jérusalem à l’ombre de la guerre: Un microcosme de la situation dans tout le territoire palestinien occupée’’.

Elle s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la Conférence internationale de haut niveau sur le règlement de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États, coprésidée par la France et l’Arabie saoudite.

La conférence vise à ‘’renforcer la coordination entre le CEIRPP et l’OCI, tout en donnant une voix à l’Afrique de l’Ouest et au continent africain face aux défis posés par la situation à Jérusalem-Est et, plus largement, par l’occupation israélienne’’.

L’objectif est de maintenir la dynamique politique en cours et d’identifier des pistes d’action concrètes et coordonnées pour mettre fin à l’occupation et œuvrer à une solution pacifique et durable du conflit.



APS