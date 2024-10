​Crue du fleuve : Mansour FAYE au chevet des populations de Khar Yalla

Le maire de Saint-Louis s’est rendu samedi au chevet des populations de Khar Yalla touchées par le débordement du fleuve Sénégal accompagnés de directeurs de services municipaux. Sur place, Mansour FAYE a exprimé sa compassion à l’endroit des populations impactées, en promettant d’engager des actions préventives pour soulager les victimes.



« La Commune va se déployer avec les moyens du bord pour essayer d’endiguer certains passages d’eau afin de limiter les dégâts », a promis l’édile de Saint-Louis qui exige de la part de l’État plus de vigilance contre les constructions non-conformes.



« Dans ces zones, les constructions ne sont pas contrôlées. Il faut que l’État s’organise en urbanisant et en préservant les zones non aedificandi », a-t-il dit. « Il faut que le service de l’Urbanisme joue son rôle pour que les nouveaux quartiers qui naissant soient contrôlées », a ajouté Mansour FAYE.