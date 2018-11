​Décès de Mateugue DIACK : l’UGB en deuil

Nous apprenons avec tristesse la disparition du docteur Mateugue DIACK, un des pionniers de l'UFR des Sciences Agronomiques, d'Aquaculture et de Technologies Alimentaires (UFR S2ATA). L’éminent pédologue, coordonnateur de la ferme de l’Université, était le point focal de Partners Enhancing Résilience for People Exposed To Risks ( Periperi U).



L'enterrement est prévu, ce soir, à Touba. NDARINFO présente ses condoléances à sa famille et à toute la communauté universitaire de Sanar.