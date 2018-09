​Dégradation avancée de la route de BANGO : avec de maigres moyens, une initiative citoyenne engage la réfection (vidéo)

Les membres de l’association citoyenne « AND DEFAR BANGO » avaient initié, le mois dernier, une mobilisation sociale visant à rafistoler la route très dégradée de BANGO. Avec leurs propres moyens, des habitants de la localité ont tenté de boucher les multiples creux sur cet axe qui provoquent des crevaisons chez les usagers.



« Nos enfants sont en danger. En voulant esquiver ces détériorations, les chauffeurs heurtent souvent les passagers », renseigne un des membres de l’association.



Pourtant, plusieurs autorités dont le maire de Saint-Louis Mansour FAYE et ses adjoints Aida Mbaye DIENG et Alioune Badara DIOP ainsi que le ministre Mary Teuw NIANE habitant dans cette zone, renseignent les bénévoles qui invitent ces derniers à agir.



« Si la route nationale est coupée par les étudiants de l’UGB, tout le monde passe per ici », rappelle Abdoulaye NIANG. « BANGO se développe de jour en jour. Il devient plus qu’urgent que nous nous penchons sur ses maux », a-t-il rappelé en indiquant que cette préoccupation fonde la démarche de cette association.