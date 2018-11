​Délit d’usage de drogue : "les réponses pénales ne sont pas efficaces" (expert)

Le professeur Mbissane NGOM a invité lundi à revoir les sanctions pénales prévues pour l’usage de la drogue afin d’apporter des réponses efficaces à cette problématique. Il a indiqué que malgré le dispositif judiciaire en vigueur, « nos prisons sont remplies de personnes arrêtées pour ces délits ».



« Cela n’empêche pas la réduction de la consommation des stupéfiants », a-t-il dit en marge de l’ouverture de la 2e édition du cours ouest-africain sur les droits humains et les politiques de lutte contre la drogue en Afrique francophone.



Le Professeur NGOM, directeur de l’UFR des Sciences Juridiques et Politiques (SJP) et coordonnateur de ce conclave de chercheurs venus de différents horizons du continent, rappelle que les soubassements de l’usage de la drogue, diffèrent.



« Il y a ceux qui l’utilisent pour s’amuser et d’autres qui s’y adonnent parce qu’ils sont dépendants », a-t-il précisé, en estimant que les dispositions pénales ne peuvent être conforment pour ces deux cas.



>>> Suivez ses explications ...