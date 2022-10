​Épanouissement de la Femme : Ken Bugul souligne la corrélation entre l’équité et la « déconstruction économique » – vidéo

L’écrivaine Mariètou MBAYE connue sur le surnom de Ken Bugul, a évoqué jeudi la nécessité de trouver de nouvelles voies et moyens d’atteindre l’équité en évoquant la persistance de facteurs qui bloquent le plein épanouissement de cette frange de la population. Le Grand Prix littéraire d'Afrique noire a évoqué entre autres, l’éducation traditionnelle et les préceptes religieux.



« Tout cela nécessite une déconstruction sociale mais surtout économique. Il implique une ferme volonté économique », a-t-elle dit. Ken Bugul s’exprimait en marge de la deuxième édition du Forum exclusivement Féminin (FEF) organisée par L’Institut français du Sénégal.





Un panel d’ouverture sur la thématique « Défaire les codes et repenser l’équité » a vu la participation de responsables d’organisations de promotion des droits de la Femme, d’universitaires et des femmes de Lettre. Mme Sophie DIALLO, le directrice du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FTP) a pris part à la rencontre. Au total, 500 personnes dont des étudiants, élèves, porteurs de projet, entrepreneures, apprentis auteur, etc sont attendues au forum de Saint-Louis pour des échanges de 3 jours.