​Exploitation du Gaz : Boubacar CAMARA préconise de nouvelles pistes d’émergence pour Saint-Louis

Leader du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax veut conférer à Saint-Louis « toutes ses vocations économiques », avant de déplorer la faiblesse du potentiel industriel de la cité tricentenaire. Boubacar CAMARA, en tournée dans la zone nord, pense que « l’opportunité de l’exploitation du gaz impose la construction d’un grand port en eau profonde d’une dimension exceptionnelle qui permettra d’accueillir toutes les plateformes ».



Il soutient que ce « hub pétrolier, qui va ravitailler tous les navires de passage, permettra de désengorger le sud et de capter le grand trafic du nord pour le redistribuer à l’intérieur du pays ».



Le spécialiste de l’économie rêve de donner une nouvelle dimension au festival de Jazz et de développer d’autres événements culturels qui feront de Saint-Louis, « un centre d’attraction pour le monde ».