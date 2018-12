​FINALE DE LA COUPE DU MAIRE DE GANDON : Khoudia MBAYE magnifie « l’esprit de fraternité de sa jeunesse ». « Nous fournirons tous les efforts nécessaires pour l’accompagner »

Le maire de la Commune de GANDON a réaffirmé jeudi l’engagement de son équipe à garantir l’épanouissement de sa jeunesse en lui offrant, notamment, des espaces d’expression et de distraction. « C’est l’une de nos préoccupations les plus fortes », a-t-elle dit. Khoudia MBAYE qui présidait la finale de la coupe du maire de sa commune, opposant les ASC de RAO et de SANAR au stade Mawade WADE, s’est dite heureuse de prendre part à une « belle compétition ».



« C’est le couronnement d’efforts d’équipes qui ont joué dans la paix, la tranquillité et la fraternité », a dit la ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État. « Ceci démontre que nous avons une jeunesse saine. Nous fournirons tous les efforts nécessaires pour l’accompagner », a confié l’édile.



Dans cette dynamique de soutien aux associations sportives, la municipalité a lancé des travaux de construction de stade à NDIALAM et de RAO. « L’année prochaine, nous aurons un endroit où jouer la finale », a assuré le maire.



« Nous priorisons nos interventions en faveur des jeunes. Une ASC, ce pas que du football. C’est aussi du social et du culturel. Nous les invitions à cela », a renchéri la ministre.



Il faut dire que depuis son forum économique et social de 2015, l’équipe municipale de GANDON qui avait identifié les axes prioritaires de sa gouvernance, œuvre dans le désenclavement, l’approvisionnement correct en électricité et en eau et la promotion de la jeunesse.