​Finale de la zone 16 de GNITH : l’appui des Fermes de la Téranga magnifié par la jeunesse (video)

Des lots d’équipements sportifs ont été offerts aux équipes finalistes de la zone 16 de Gnith par les Fermes de la Téranga en plus d’une enveloppe de plus d’un million de francs CFA pour la bonne tenue de la compétition jouée dimanche au stade de la localité. Cette dotation de jeux de maillots, de ballons et d’une grande coupe, s’inscrit dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (Rse). Elle s’est faite grâce à la contribution de Chase et Austin KANTOR, footballeurs professionnels aux Etats-Unis. La représentation locale de l’ODCAV de Saint-Louis a magnifié le geste en exprimant son souhait d’institutionnaliser la collaboration entre son organisation sportive et l’entreprise spécialisée dans la production de la Luzerne. L’édile de Gnith s’est inscrit dans ce sillage, en évoquant les initiatives sociales mises en œuvre au bénéfice de sa population. Adama SARR a par ailleurs invité les FT à poursuivre cette dynamique d’engagement solidaire.