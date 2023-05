​Formations école-entreprise : vers le lancement d’une nouvelle cohorte à Saint-Louis (vidéo)

Dans le cadre de la mise en œuvre du PF2E/ReFoP, un atelier de préparation de l'ouverture des formations école entreprise pour la nouvelle cohorte d'apprenants a été organisé lundi en présence de directeurs d’intuitions de formation professionnelle et d’entrepreneurs de Saint-Louis.



La tenue de ces sessions est le fruit de l’appui de la coopération sénégalo-allemande avec comme agence d'exécution la GIZ. Le directeur de l’office du tourisme s’est réjoui du démarrage de cette ligne de formation en magnifiant la possibilité offerte d’assurer une meilleure immersion des futurs étudiants stagiaires dans les réalités de l’entreprise.



Bachir CISSE révèle que faute d’une main d’œuvre locale qualifiée, les opérateurs hôteliers ont tendance à s’ouvrir vers des centres de formations établis dans d'autres régions du pays. « Je prie pour que ce programme ait tout son sens avec la réussite que nous attendons », a-t-il dit.



Le responsable du Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP) a quant à lui magnifié le désengorgement des apprentissages en école et la confrontation à la pratique offerte aux apprenants. Pour Khaly DIOP, la mise en œuvre de ce programme donne l’occasion d’accueillir de nouvelles cohortes et de multiplier ainsi les offres de formation au bénéfice de la jeunesse.