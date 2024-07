Saint-Louis : Les cadreurs et les réalisateurs fortifient leurs connaissances

Les rideaux sont formés jeudi sur une session de capacitation initiée par le Réseau des Acteurs des Médias Entregents de Saint-Louis (RAMES) à l’intention des cadreurs et réalisateurs de Saint-Louis. Cette formation de cinq jours financée par du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT), a permis à vingt-cinq (25) techniciens des médias de renforcer leurs compétences. Le Secrétaire général du RAMES a rappelé, à l’occasion de la clôture, la « complexité » de la pratique de collecte, du traitement et de diffusion d’images. « Celle-ci exige que les techniciens se réactualisent constamment afin de se conformer aux défis nouveaux », a indiqué Amadou SAMOURA.