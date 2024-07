2e édition de la journée " Sétal sunu rééw" : la BNDE apporte sa contribution

La Banque nationale de Développement Économique (BNDE) a déployé samedi ses équipes sur la place Chaumière à l’occasion de de la journée édition de la journée « Sétal sunu rééw’’ lancée par le Premier ministre Ousmane SONKO.



Des packs d’eau ont été remis aux éléments des forces de défense et de sécurité, aux agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et du Fonds d’entretien roturier autonome (FERA), mobilisés dans le cadre de cette importante initiative citoyenne. Des casquettes et des tee-shirts ont été également remis aux bénévoles.



Cette action solidaire s’inscrit dans la volonté de BNDE d’accompagner la nouvelle dynamique de propreté et de l’embellissement du cadre de vie, lancée par le président de la Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.



Ass Malick DIALLO, le chef d’Agence de Saint-Louis, a lancé un appel en faveur de la pérennisation de cet élan, en invitant les populations à se joindre aux autorités administratives pour sa concrétisation. « Un corps sain dans un environnement sain », a-t-il rappelé.



M. DIALLO a par ailleurs réaffirmé l’engagement de la BNDE à « contribuer et à développer les entreprises sénégalaises en leur octroyant des produits diversifiés tout en attention particulière aux PME-PMI ». « Nous leur ouvrons nos portes à Saint-Louis et dans le tout le territoire national. Nous sommes disposés à les accompagner dans le cadre de leurs projets et de leur expansion », a-t-il conclu.