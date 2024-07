Malnutrition dans la région de Saint-Louis : le département de Podor est le plus affecté

Le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe, a présidé mercredi, une réunion consacrée à la revue régionale de la Politique nationale de développement de la nutrition (PNDN), dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique élaboré sur la période 2024-2028, a constaté l’APS.



”L’objectif de la rencontre, c’est de faire une revue de la mise en œuvre de la Politique nationale de développement de la nutrition sur la période 2015-2025”, a déclaré El Hadji Momar Thiam, responsable des opérations et de suivi évaluation du secrétariat exécutif du Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), en marge de l’ouverture de cette réunion.



L’objectif de cette rencontre est de voir la mise en œuvre du Plan stratégique multisectoriel de la nutrition, de partager les réalisations qui ont été enregistrées au niveau de la région de Saint-Louis.



Elle vise également à partager la situation nutritionnelle pour la région de Saint-Louis et de présenter les nouvelles orientations pour la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique qui a été élaboré sur la période 2024-2028.



Ce plan permet au Sénégal d’assurer une prise en charge efficace de la nutrition mais également de faire en sorte qu’on ait une situation nutritionnelle adéquate des populations, a expliqué El Hadji Momar Thiam.



Selon lui, l’évolution des indicateurs de nutrition au niveau du Sénégal a été marquée par une amélioration continue sur les dernières années mais une stagnation sur les cinq dernières années.



La région de Saint-Louis est une région où, les niveaux sont précaires pour tous les types de malnutrition considérés, a fait savoir M. Thiam.



Il a également souligné une amélioration au niveau de certaines zones, soulignant que pour l’ensemble des indicateurs considérés, le département de Podor est le département le plus affecté dans la région de Saint-Louis.



Prenant part à cette rencontre, le maire de la commune de Fanaye (Podor), Aliou Gaye par ailleurs représentant de l’Association des maires du Sénégal (AMS) a, pour sa part, souligné l’engagement des collectivités territoriales à relever les défis de la nutrition.



La Politique nationale de développement de la nutrition (PNDN), élaborée suivant une approche multisectorielle, définit les orientations stratégiques et les principes directeurs à suivre en matière de nutrition, lit-on dans un document contenant les Termes de référence (TDR) de ladite activité.



Avec l'APS