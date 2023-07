​Gestion Intégrée des Ressource en Eau : mise à niveau des acteurs de Saint-Louis (vidéo)

Dans l’optique d’harmoniser la compréhension de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) entre acteurs pour sa meilleure opérationnalisation, les membres du Cadre de Concertation Régional Eau-Assainissement de Saint Louis (CCREA) ont été conviés à un atelier de renforcement de capacités.



Cette formation, confiée au Programme Solidarité Eau (pS-Eau) entre dans le cadre du Projet d’Appui aux Initiatives des Collectivités Locales pour l’Hydraulique et l’Assainissement (AICHA) mis en œuvre par l’Agence Régional de Développement (ARD) de Saint-Louis. Pour Ousmane SOW, le directeur de l’ARD, la capacitation permettra de « s’accorder sur des perspectives pour que la région de Saint-Louis puisse donner le ton et que la Gire soit une réalité ».



Il faut noter que la mise en place et l’animation du CCREA, participe aux acquis importants dans la gestion des services d’eau potable. À travers cette instance, le programme AICHA ambitionne de renforcer les processus de la gouvernance de l’eau dans la région de Saint-Louis, afin que ceux-ci soient mieux préparés à assurer la sécurité alimentaire et à s’adapter au changement climatique, à la pénurie d’eau et à la concurrence croissante pour les ressources en eau de manière équitable et durable.