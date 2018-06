​Gestion des ouvrages d’assainissement : le cabinet Innova sensibilise les populations de Pikine

Une causerie sur la gestion des ouvrages d’assainissement a mobilisé, mardi, des notables, habitants et membres du conseil de quartier de Pikine 2 Tableau WALO. Cette activité organisée par le Cabinet Innova pour le compte de l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) s’inscrit dans un vaste programme de sensibilisation visant à partager avec les populations les bonnes pratiques pouvant garantir la durabilité du réseau d’évacuation des eaux de pluie.



« Il arrive que des riverains du canal y introduisant des déchets solides, des animaux morts et débris de poisson. En plus de bloquer le passage normal de l’eau, ces actes peuvent favoriser la prolifération des maladies contagieuses », a expliqué Pape Demba SOW, coordonnateur du cabinet à Saint-Louis. « À la fin de l’hivernage, ce canal doit être à sec », a-t-il rappelé.



Le président du Conseil de quartier a souligné la pertinence de cette rencontre qui dit-il, vient à son heure. « La situation est grave et nos moyens ne nous permettent pas de dérouler des campagnes d’informations à grande échelle. Si, aujourd’hui, une structure nous accompagne dans cette mission, nous ne pouvons que nous en réjouir », a indiqué Mouhamadou GAYE. La vice-présidente qui accueillait la causerie a, quant à elle, invité ses concitoyennes à partager les enseignements tirés de ces échanges auprès de leurs voisines du quartier.



« Il nous incombe à nous femmes de Pikine de faire preuve de propreté et de responsabilité. C’est nous qui nettoyons, balayons et donnons de l’eau usée à verser au talibé, au quotidien. Nous sommes le nœud du problème et c’est à nous de faire une introspection », a affirmé Adja Tabara NIANG.



>>> En vidéo, les réactions des parties prenantes ...