​Incident à bord d'un Vol Casablanca-Paris : Aïssa Kamara libérée après une altercation avec l'ancien président Macky Sall

Aïssa Kamara, une ressortissante sénégalaise, a été arrêtée à Casablanca suite à une altercation avec l'ancien Président de la République du Sénégal, Macky SALL , et son épouse, lors d’un vol de la Royal Air Maroc à destination de Paris.



Selon des témoins, une dispute à bord de l’avion entre l'ancien couple présidentiel et Mme Kamara aurait nécessité l’intervention des agents de sécurité, entraînant son arrestation à son arrivée à Casablanca. Cet incident a suscité des réactions immédiates des autorités sénégalaises.

Alertées, celles-ci ont réagi promptement.



Yassine Fall ministre de l'Imintégration africaine et des Affaires étrangères a donné des instructions claires à l'Ambassadeur du Sénégal au Maroc pour assurer une assistance juridique adéquate à notre compatriote.



Ce lundi, la décision du juge a permis à Aïssa Kamara de recouvrer sa liberté et de poursuivre son voyage vers Paris, offrant ainsi un dénouement favorable à cette affaire qui a attiré l’attention des médias.



Dans un communiqué, l'Ambassade du Sénégal à Rabat a réaffirmé son engagement à soutenir ses ressortissants en cas de besoin, soulignant l’importance de la protection consulaire à l’étranger.



Avec Le Soleil