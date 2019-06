​Inscription à l’état civil : À Saint-Louis, les enfants sensibilisent les parents (vidéo)

A l’occasion de la célébration de la 29e édition de la journée de l’enfant africain, le Forum régional des Jeunes et Enfants Leaders de Saint-Louis (FORJEL) a organisé,ce matin, une randonnée pédestre de sensibilisation sur les effets néfastes de la non-déclaration des naissances à l’état civil, en collaboration avec la société civile.



Au terme de cette procession, un panel sur la problématique a été tenu, associant plusieurs acteurs sociaux de la ville. L’activité a permis aux enfants et jeunes de remettre aux autorités un mémorandum résumant ses préoccupations relatives à la non-déclaration des enfants à la naissance et toutes les actions négatives qui en découlent.



« Cette année, sur les 260 candidats au CFEE, 60 n’ont pas d’extraits de naissance », renseigne Mame Mody CISSÉ, le secrétaire général du Forum. « Nous interpellons les autorités. Il faut que des décisions fortes soient prises », a-t-il ajouté.



M. CISSE qui salue l’appui de Plan International Saint-Louis et de Bridge Kids International Sénégal pour la réussite de cette journée en annonçant qu’un plan d’action sera déroulé par le FORJEL pour mettre un terme au non-respect de ce droit des enfants.