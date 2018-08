​KHAR YALLA : Pourquoi les sinistrés ont renvoyé les camions de Mansour FAYE (vidéo)

Accusés par des proches du maire Mansour FAYE d’avoir refusé de rejoindre les salles de classe sur demande de Cheikh Bamba DIEYE, les sinistrés ont exprimé leur indignation, mardi. « Personne ne peut nous enrôler dans la propagande. Nous avons dans nos têtes des choses plus préoccupantes », a-t-il leur porte-parole qui dément les propos du directeur de cabinet du maire Seydina Ababacar BITEYE, postés sur les réseaux sociaux.



« Cheikh Bamba DIEYE a fait sa visite et s’est entretenu avec des occupants des tentes. Il n’a rencontré que quelques personnes et n’a remis un seul centime, ici », a-t-il ajouté.



« Nous avons refusé de rejoindre les écoles parce que nous y étions. Nous ne pouvons pas accepter d’être ballotés tout le temps entre les tentes et les écoles. Aussi, l’année scolaire va démarrer dans un mois », a indiqué ce père de famille.



« Dans les salles de classe, il n’y a aucune intimité. Des dizaines y seront rassemblées. Nous exigeons que l’on nous case dans les bâtiments administratifs. Nous savons qu’il y’en a. Là, nous trouverons la sécurité en attendant que nos concessions soient construites », a-t-il ajouté.



