​KHAR YALLA : le déménagement vers Djougob a démarré (photos)

Le recasement des sinistrés de la Langue de Barbarie sur le site de Djougob (Commune de GANDON) a démarré, ce matin. Des éléments de la zone nord numéro 2 ont été mis à profit pour démonter les tentes délabrées et vétustes sur supervision du Préfet du département de Saint-Louis. Une nouvelle vie s’ouvre pour les 2600 victimes de l’avancée de la mer, logées depuis plus d’une année, derrière sur des espaces inadéquats au camp Gazeille et derrière les logements sociaux.



Le site provisoire aménagé par l’UNOPS grâce au concours de l’Agence de Développement municipal (ADM) et de la Banque mondiale est un vaste territoire sablonneux. L’eau et l’électricité y sont disponibles. En plus des centaines d’unités mobiles qui servent d’habitation, des toilettes, cuisines, espaces familiaux ont été mis à leur disposition.



Pour les moyen et long termes, les activités ciblées concerneront, entre autres, la construction, sur le même site des logements sociaux, pour le recasement définitif d’une part, des populations sinistrées actuellement installées à Khar Yalla et au Camp Gazeille et d’autre part, des habitants dont les maisons se trouvent sur la bande de sécurité de 20 mètres de large longeant le littoral de la Langue de Barbarie.



Il faut rappeler que ce programme s’inscrit dans le cadre du Relèvement d'Urgence et Résilience à Saint-Louis (SERRP). Une initiative d’une durée de cinq ans pilotée par l’ADM pour un cout global de 50 millions de dollars US.



Le déménagement en photos ...