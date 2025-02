​L’Institut El Hadji Papa Guèye FALL de Saint-Louis lance une licence virtuelle en sciences infirmières et obstétricales : Une première au Sénégal

L’Institut de formation El Hadji Papa Guèye FALL, situé à Bountou Ndour, a lancé hier samedi une licence en sciences infirmières et obstétricales, marquant ainsi une avancée significative dans la formation des professionnels de la santé au Sénégal. Cette initiative novatrice se déploie sous format virtuel, en partenariat avec le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas).



Le docteur Amadou FALL, maître de conférence titulaire à l’Université Cheikh Anta DIOP et promoteur de cette nouvelle licence, a expliqué que “ces sessions permettront au personnel de santé œuvrant dans des zones éloignées d’accéder à une formation de qualité tout en respectant les normes LMD”. Il a mis en avant la singularité de ce programme qui vise à « trouver les professionnels là où ils se trouvent, tout en maintenant des standards académiques ».



Pour cette première promotion, 34 étudiants ont été enrôlés, a-t-il dit.



Mballo Dia THIAM, secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS), a eu l’honneur de donner le cours inaugural. Il a exprimé sa satisfaction et salué l'initiative du professeur Amadou FALL. Le syndicaliste a rendu un vibrant hommage au parrain de l’Institut feu El Hadji Papa Guèye FALL, qui a généreusement offert un espace pour établir une maison de santé.



“Aujourd'hui, j'ai reconnu un étudiant que j’ai rencontré à Salémata, vers Kédougou. C’est une grande innovation dans l’enseignement de la santé. Désormais, les travailleurs pourront rester dans leurs postes tout en renforçant leurs compétences", a ajouté M. THIAM, également docteur Honoris Causa de l'école.