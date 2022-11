​L’UGB vulgarise le concept "One" Health auprès des producteurs locaux – vidéo

Dans l’optique de relever les défis liés aux zoonoses, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis est en avant-garde. L’institution adopte une approche multidisciplinaire et s'engage dans la vulgarisation du concept One Health « santé unique » auprès des producteurs locaux. Ces derniers ont été conviés jeudi à une rencontre d’informations sur les fondamentaux de l’agroécologie. À travers une synergie d'expertise de plusieurs UFR, des applications seront développées pour relever les défis liés aux zoonoses. Cette nouvelle démarche, responsable, met l’accent sur les interactions entre les animaux, les humains et leurs environnements. Seules des actions concertées et multidisciplinaires entre différents secteurs permettront d’assurer la santé publique et environnementale, en réduisant les risques de maladies.