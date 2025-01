​L’hôpital de Saint-Louis explore les nouvelles pistes de la cœlioscopie

Dans le cadre d'un échange d'expertises, une équipe de la Fundación iMaterna d'Espagne a bouclé, vendredi, une mission à la maternité du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis.



Composée de cinq médecins, dont quatre gynécologues obstétriciens et un chirurgien généraliste, cette initiative lancée depuis le 17 janvier, vise à renforcer les compétences locales en matière de cœlioscopie.



« Nous avons acquis beaucoup d'expérience sur les aspects diagnostiques et opératoires de la cœlioscopie. Nous avons partagé des journées de consultation et ou d’échographie. Nous souhaitons que cette coopération se pérennise », a déclaré Hind El Mouhtaj, gynécologue obstétricienne à l’hôpital de Saint-Louis. Elle a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration, en souhaitant la pérennisation de la coopération.



« Auparavant, nos patients étaient souvent référés à Dakar pour des interventions de cœlioscopie avant que nous démarrions la pratique à Saint-Louis », a renseigné le docteur Chérif Cheikh Tourad Sarr. « Cette mission va nous permettre de renforcer notre maîtrise des opérations réalisées localement », a soutenu le gynécologue.



L'équipe conjointe a réussi à réaliser sept interventions de cœlioscopie et une dizaine d’échographies obstétricales dans le cadre du diagnostic anténatal, permettant ainsi d’identifier des malformations et d’assurer leur prise en charge.



Elle a favorisé, en outre, un transfert de compétences dynamique, bénéficiant non seulement aux médecins seniors de la maternité, mais aussi aux étudiants en spécialisation (DES) en Gynécologie obstétrique de l’UFR Santé de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.