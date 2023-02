​La société panafricaine de proctologie baptisée à Saint-Louis (vidéo)

Une dizaine de délégations de spécialistes africains de la proctologie ont pris part à un congrès tenu à Saint-Louis. À cette occasion, d’importants échanges et partages de connaissances ont été menés entre praticiens de cette spécialité médicochirurgicale consacrée aux pathologies de l´anus et du rectum. À l’issue de la rencontre, la société panafricaine de proctologie a été portée sur les fonts baptismaux. Une satisfaction pour le maire de Saint-Louis, Mansour FAYE dont l’apport pour tenue de ce rendez-vous médical majeur dans la ville tricentenaire, a été fortement magnifié. La nouvelle entité aura pour mission de fédérer les idées, les connaissances au niveau sous-région entre enseignants-chercheurs et professionnels.