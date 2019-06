​Lancement du programme école-entreprise : 880 jeunes enrôlés à Saint-Louis (vidéo)

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat a officiellement lancé, jeudi, le programme école-entreprise à Saint-Louis. Ce projet est une des fortes exigences inscrites dans le Plan Sénégal Émergent (PSE). Dame DIOP a profité de sa tournée à Saint-Louis pour rendre visite aux structures et services qui dépendent de son ministère. En marge du lancement du programme, des conventions d’apprentissage ont été signées entre les entreprises et les jeunes de la ville. 888 places ont été accordées aux jeunes bénéficiaires de la ville.