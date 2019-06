​Le fleuve Sénégal navigable "toute l’année, en toute saison" : la grande ambition de l’OMVS (vidéo)

« La navigabilité du fleuve Sénégal a été considérée comme un projet prioritaire depuis la création de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) », a rappelé vendredi, Hamed Diane SEMEGA, le haut commissaire de cette instance sous-régionale.



« Toutes les études qui devraient être faites en amont de ce programme structurant ont été réalisées », a-t-il indiqué, en marge d’une journée de partage initiée par la Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le fleuve Sénégal (SOGENAV). Ce conclave a reçu la participation de représentation de la Compagnie nationale du RHÔNE (France) qui s’est inscrite désormais dans une dynamique de collaboration avec l’organisation.



Le passage adéquat sur ce grand cordon hydraulique passe par son optimisation, a noté M. SEMEGA qui signale que l’objectif de projet est d’assurer une navigabilité « toute l’année et en toute saison ».



Le Commissaire a insisté sur les impacts positifs que va générer cette restauration au profit des différents états membres. « Elle va encourager l’atteinte de la sécurité alimentaire. L’approvisionnement en eau potable sera amélioré », a-t-il ajouté. Il a évoqué par ailleurs ses retombées sur le tourisme, la pêche et le transport de personnes et des biens.