​Le projet "Un ASP, un emploi" est une réalité (vidéo)

Le directeur de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (Asp) a salué, vendredi, « la parfaite collaboration » et « la complicité » que ces unités déployées à Saint-Louis entretiennent avec les acteurs de la sécurité publique.



Papa Khaly NIANG soutient qu’au regard des appréciations positives sur le travail des ASP, faites par l’administration territoriale et les forces de défense et de sécurité, « l’objectif est atteint ».



Trois ans après le lancement de ce programme civique temporaire, une initiative visant à offrir un emploi à chaque ASP, est en cours. Il devra permettre notamment de les recycler dans d’autres corps de sécurité régaliens et même dans l’administration…