​Le raid Latécoère au chevet du dispensaire de Guet-Ndar

Le rallye aérien engage un important élan de solidarité au bénéfice du poste de santé de Guet-Ndar. Des climatiseurs et des lampes solaires ont été mis à la disposition de cette structure sanitaire. Un ouf de soulagement pour le personnel sanitaire et pour les patients qui ne supporteront plus la forte chaleur habituelle des locaux. En plus de cette dotation, les pilotes ont offert d’importants lots de médicaments au comité de santé. Pour la suite de l’intervention humanitaire, le raid Pierre Georges Latécoère veut que la disponibilité de l’eau soit assurée en continu au sein poste pour mettre fin aux interruptions constatées. Un partenariat destiné à se renforcer.