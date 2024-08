​Lutte contre l’émigration clandestine : à Saint-Louis, l’intercommunalité face au défi du développement économique

Les délégués des Communes du département membres du groupement mixte de Saint-Louis ont été conviés mercredi à un atelier d’appropriation et de mise à niveau sur le décret fixant les modalités de la coopération des collectivités territoriales. Cette initiative de l’Agence Régionale de Développement (ARD) vise à conformer l’entité collaborative regroupant les municipalités de Saint-Louis, Mpal, Gandon, Fass-Ngom et Ndièbène Gandiol à se conformer à la nouvelle disposition réglementaire.



« Il était important que les membres soient au même de compréhension par rapport au contenu du décret », a déclaré Ousmane SOW, le Directeur de l’ARD, au lancement de ce conclave de deux jours. « Il a été également question de s’accorder sur les étapes futures pour que notre intercommunalité soit en phase avec la réglementation », a-t-il ajouté.



M. SOW de renseigner qu’un diagnostic territorial a été réalisé au préalable par le conseil départemental de Saint-Louis. Ce travail a permis « de mettre en exergue les défis qui interpellent le département ». « La nécessité de travailler de façon solidaire a été identifiée comme un des objectifs clés à atteindre. Parmi ces défis, il y a aussi le développement économique », a-t-il dit.



« Nous sommes dans un département où la problématique de l’émigration clandestine nous frappe de plein fouet », a rappelé le directeur qui assure que « les élus ont pris conscience de ce phénomène ». « Ils ont compris que sans l’adoption de stratégie permettant des créer des opportunités, il ne sera pas possible d’inverser la tendance », a-t-il indiqué.