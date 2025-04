Saint-Louis : lancement du PRN2S pour renforcer la lutte contre la malnutrition infantile

La cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives, territoriales et sanitaires, avec pour objectif principal de présenter les activités du projet, de procéder à la remise de matériels de Suivi Promotion de la Croissance (SPC) aux infirmiers chefs de poste, de signer une convention de collaboration entre le consortium DEKKANDOO et la MEC/FONESS, et remettre des fonds pour la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus (AGR) au profit des FAVECs.



Le PRN2S s'inscrit dans la dynamique du Plan National de Développement Sanitaire et Social (PNDSS) 2019-2028, qui vise à faire avancer le Sénégal vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), conformément à l’Objectif de Développement Durable n°3.



Porté par le consortium DEKKANDOO, en partenariat avec Plan International Sénégal, ce projet vise à améliorer l’état nutritionnel et sanitaire des enfants de 0 à 59 mois à travers le développement de solutions locales durables. Il entend faciliter l’accès à des aliments riches en micronutriments et renforcer la gestion communautaire des enjeux nutritionnels.



Le programme s'articule autour de trois résultats majeurs. Il vise à développer des initiatives communautaires et entrepreneuriales centrées sur la production locale (céréales, jardins potagers) accessibles aux ménages vulnérables. Il ambitionne d'améliorer de l'accès aux soins de santé pour les familles les plus exposées aux maladies liées à la malnutrition. L'initiative encourage l'installation et le renforcement de sites SPC pour assurer un meilleur suivi nutritionnel des enfants, appuyé par des actions de communication et de sensibilisation.