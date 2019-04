​Ma toute « petite » part de Vérité. Par Abdoukahdre SOW

En effet la constitution de 1959 révisée était une pâle copie conforme de celle de la Quatrième République tropicalisée, africanisée, qui intronisait un bicéphalisme. Ce bicéphalisme n’est-il pas en réalité la cause sinon l’une des causes de la fracture de la Fédération du Mali ?



En 1970, Senghor sentant son heure sonnait a réintroduit la notion Premier Ministre en nommant après référendum Abdou DIOUF et ensuite introduire un article 35 qui sécurisait Abdou DIOUF et le désigner astucieusement dauphin.

Ce ne fut pas aisé, car il y a eu moult réticences et révoltes au sein du PS. Abdou DIOUF, intellectuel n’était pas en réalité un socialiste bon teint.



Abdou DIOUF a usé de la même stratégie avec Moustapha NIASS comme pivot, pour la suppression de son propre poste Premier Ministre.



SOYONS SERIEUX



Un Premier n’est rien d’autre qu’un bouclier. Certes c’est consacré par la constitution. Mais la constitution est un ensemble de textes adopté par la majorité des électeurs d’un pays, pour une génération donnée.

On nous parle des assises de 2011 à 2012, franchement les conclusions n’engagent que les signataires. Ces conclusions n’ont jamais engagé le peuple. L’opposer au peuple ou au Président Macky SALL, c’est tout simplement vouloir faire du forcing…



Franchement, pourquoi devrait obstinément exiger du Président de la République de ne pas être d’un parti politique ?

Que diable la fonction de Président de la République est éminemment politique, pourquoi vouloir exiger d’un Président de la République d’être d’un parti politique et d’avoir des ministres exclusivement ou partiellement politique ?

Pourquoi pendant qu’on y est ne pas exiger que les fonctionnaires et agents de l’Etat ne militent plus dans un parti.

Vraiment ce bavardage de politologues beaucoup trop ambitieux sans trop mouiller le maillot pour atteindre des ambitions inavouées.



Je pense que la mise en place d’une stratégie pour atteindre des objectifs est du seul ressort de celui qui a reçu les pouvoirs conséquents de par la loi ou de par le Peuple.



Macky SALL est fondé à vouloir changer la constitution totalement ou partiellement si et seulement si le Peuple de par les moyens et règles constitutionnellement requis est d’accord.



Je ne vois vraiment pas, jusqu’ici ce qui fait ruer dans les brancards certains orfèvres d’un cataclysme éminent ?

Attendre que les intentions soient traduites en actes tant dans la for que dans le fond me semble la meilleure stratégie afin de pouvoir mieux s’épancher avec arguments solides et des suppositions, me paraissent être la meilleure des attitudes, et non ce vacarme assourdissant sans tête ni queue.



En tout état de cause si le Peuple consulté par les voies de droit, en accepte les stipulations cette loi entrera en vigueur.

La politique de la chaise vide, n’a jamais était productive. « …. Kou guedd… »



SENGHOR nous disait à l’époque « …en politique toute erreur se paye cash et cher …»

Ne pas répondre au dialogue prônait par le Président Macky SALL, serait éminemment suicidaire pour tout acteur politique.



De ce gouvernement



Loin de moi de me présenter en censeur, sachant pouvoir être dans une certaine erreur faute de preuves suffisantes.

J’estime que le changement de poste de Mansour FAYE ne saurait se justifier que par une volonté de le protéger.

Ne pouvant le prouver, je soupçonne fortement des mains politiciennes dans les incidents très, très graves, survenus dans les secteurs dont il avait la charge, beaucoup trop souvent et surtout à des moments politiquement stratégiques.

Le changement de station du ministre Amadou BA se justifie par les lenteurs qu’il mettait pour les décaissements (bourses des étudiants, paiement des services effectués (étudiants, enseignants, secteur privé…etc.). Il faut admettre qu’il a fait un excellent travail politique et surtout dans ministère.



Nonobstant sa propension à ce que ses services, volontairement trop souvent, trainaient trop les pieds au moment où il fallait accélérer la cadence.



L’éviction de Mary Teuw NIANE, me semble être injuste et incompréhensible, que ne saurait justifier ni la mort d’étudiants, ni l’instabilité des universités ni une incompétence. Car, tant dans l’accès, la qualité que de la gestion des Universités, le magistère du ministre Mary Teuw NIANE fut magistral, si je m’en tiens strictement sur ce que j’en ressens. A moins que dans sa nouvelle stratégie, ne le destine, à une autre station.



Je ne me prononce pas encore sur les autres…..



Mais comprenez bien c’est seulement et uniquement le Président Macky SALL, qui décide et qui sait pourquoi.



Abdoukhadre SOW