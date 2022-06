​Média et migration : Yves TENDENG primé

Notre confrère Yves Marius TENDENG, en service à la station régional de Sud FM, a remporté le prix du meilleur reportage radio sur la Migration. C'était à la première édition de ce challenge initié par l'organisation Internationale pour la Migration (OIM). Un sacre amplement mérité. Il couronne le professionnalisme, la correction, l'engagement et le professionnalisme unanimement attesté d'un journaliste conscient de sa mission.



Il est heureux de constater qu'aux pareilles heures de turbulences et de secousses qui subit la presse, des journalistes s'agrippent encore jalousement aux valeurs et aux fondamentaux qui sous-tendent leur professeur. Yves d'Anne-Marie en fait partie. Nous lui adressons toutes nos félicitations.



Pour rappel, M. TENDENG est diplômé de l'université Cheikh Anta Dipp de Dakar et de l'institut Supérieur des Sciences de l'information et de la Communication (Issic).



