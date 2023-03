​ÑU DEM NDAR : un panel met en exergue l'énorme potentiel touristique de Saint-Louis (vidéo)

Lancé par le ministère du Tourisme et des Loisirs, le programme "Ñu DEM NDAR", bat son plein. Un panel d'ouverture a permis vendredi de faire l'audit de l'offre touristique de Saint-Louis du Sénégal, en décollage après les durs aléas de la Covid. Plusieurs acteurs locaux ( promoteurs hôteliers, guides et amis du patrimoine, associations d'artisans) ont été conviés à ces échanges. Mouhamadou Manel FALL, le directeur de la Promotion touristique, a magnifié " l'énorme potentiel touristique, les bâtiments classiques, le tourisme de mémoire et balnéaire ainsi que la population très accueillante", en indiquant que ces richesses devront être mises à profit dans la stratégie de relance à adopter. M. FALL de souligner que le tenu de cette découverte de trois veut "créer l'environnement pour que la destination soit relancée".