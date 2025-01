​Nécrologie : Décès de Bouna WAR, ancien directeur de l'ARD de Saint-Louis

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bouna WAR, ancien directeur de l'Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis, qui a brillamment occupé ce poste de 2000 à 2013.



Véritable patricien du développement local, il a consacré sa carrière à l’émergence et à la dynamisation des collectivités locales de Saint-Louis, marquant durablement le paysage socio-économique de notre région.



Durant son mandat, le prédécesseur de Ousmane SOW s’est distingué par son rigueur et sa détermination. Nourri par une ambition constante de voir les territoires prospérer, il a su susciter l'admiration et l'espoir autour de lui. Son approche pragmatique, associée à un sens aigu de la collaboration, a permis de nombreuses initiatives fructueuses, attestant de l’importance qu’il accordait au travail d’équipe et à l’implication des acteurs locaux.



Bouna WAR avait le don d'inspirer et de motiver ceux qui l'entouraient, transformant les défis en opportunités et incitant les artisans du développement à repousser leurs limites. Son engagement indéfectible pour le bien-être des populations a fait de lui une figure emblématique, dont l’action perdurera.



Passionné par le développement, il n'a pas hésité à s'engager dans l'agriculture après avoir quitté l'ARD. Cette nouvelle aventure témoigne de son amour inconditionnel pour sa terre et de son désir de contribuer encore davantage à l’essor économique de sa région, Saint-Louis du Sénégal. Il est certain que ses contributions au développement local continueront d'inspirer les générations futures.



Ndarinfo se penche, reconnaissant, sur la mémoire d’un homme visionnaire, un leader dévoué, en présentant ses condoléances le plus sincères à ses proches, à ses anciens collègues de l'ARD et à sa brave fille Marième WAR, chargée de la communication de la RBTDS.



Son enterrement est prévu ce mercredi 8 janvier 2025 à 11 heures au cimetière Ouest de Thiaroye sur mer.



Qu’Allah lui accorde le Firdaws