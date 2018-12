​ŒUVRE HUMANITAIRE : ECOBANK au chevet des enfants orphelins (vidéo)

>>> En vidéo, les reactions de M. NIASSE et M. SÈNE ...

D’importants lots de denrées alimentaires et produits phytosanitaires, des nattes, sceaux, cuisinières, frigo et autres produits divers ont été offerts , samedi, à la Maison de la Gare (MDG) par l’agence Ecobank de Saint-Louis.Cette remise de dons d’une valeur de 2 millions FCFA entre dans le cadre du de la célébration du programme social « ECOBANK DAY » que la banque panafricaine déroule chaque année au profit des nécessiteux.« C’est une journée commémorée dans trente-trois pays d’Afrique. Dans toutes les régions du Sénégal, les employés sont mobilisés derrière la direction générale pour la réussite de cette initiative », a déclaré El Hadji Ibrahima NIASSE, le chef de l’agence de Saint-Louis.>>> Nettoiements et remises de matériels didactiques : Ecobank Saint-Louis au chevet de l’école Depuis 2013, l’Agence de Saint-Louis sacrifie à cette tradition . Plusieurs associations, établissements scolaires ont pu bénéficier de soutiens constants remis en marge de cette activité humanitaire inscrite dans le l’agenda de la banque.Le choix de la MDG se justifie par la forte population d’enfants de la rue et d’orphelins que polarise ce centre d’accueil et d’éducation. En effet, plus de 4.000 mômes fréquentent cette structure chaque mois.Issa KOUYATÉ, le responsable de la MDG a salué un « geste humain » porté par une « équipe saine ». « C’est une belle surprise », dira-t-il en indiquant que cette remise permettra d’améliorer la prise en charge des enfants.