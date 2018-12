​PERSONNALITÉ DE l’ANNÉE 2018 - Masseck SÈNE : « Après avoir sauvé les quatre jeunes pêcheurs, j'ai découvert qu’ils étaient … »

Le 05 décembre 2018, ce vieux pêcheur de 72 ans secourut quatre pécheurs échoués sur une bande de terre aux abords de la brèche, après le chavirement de leur pirogue. Avec son petit-fils ARONA, Masseck SÈNE les portera sur sa frêle embarcation, au prix de sa vie, et les ramena à terre. Ces jeunes de GUET-NDAR qu’il venait de sauver étaient ses petits-fils. Pour ce grand acte de bravoure, d’humanisme et de générosité, NDARINFO l’a désigné personnalité de l’année 2018. Grâce au soutien de nos généreux partenaires (OUTALMA et HOME SERVICES), nous lui avons remis le trophée de la personnalité de l’année 2018, une montre et un téléphone étanches, des bottes, des combinaisons de pêche, des gants et d’autres équipements sur la place publique de TASSINÈRE, devant ses pairs. En plus des témoignages poignants d’un de ses proches sur l’homme, MASSECK a livré ce message à la jeunesse …