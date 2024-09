​Politiques publiques et Partenariats intercommunaux : l’ONG Mon-3 outille les élus de Richard-Toll

Des élus et des agents territoriaux de la Commune de Richard-Toll ont pris part samedi à une session de renforcement des capacités sur la mise en œuvre des politiques publiques et les modalités d’élaboration de partenariats intercommunaux.



Cette initiative entre dans le cadre du programme « Bonne Gouvernance et participation Citoyenne », financé par l’Agence catalane au développement et mis en œuvre par l’ONG Mon-3 avec collaboration avec l’Agence Régionale de Développement (ARD).



L’activité tenue à Saint-Louis boucle une panoplie de formations d'imprégnation destinées aux élus. Au préalable, « un bilan de compétences a été établi pour déterminer leurs besoins », a renseigné Ameth SOW, le représentant résident de l’ONG Mon-3.



« Nous avons profité de ses sessions pour les renforcer sur les objectifs de développement durable (ODD)", a-t-il ajouté. M. SOW souligné la nécessité de sensibiliser les bénéficiaires sur les ODD afin que ces enjeux puissent être intégrée dans le plan de développement communal de Richard-Toll.