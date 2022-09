​Prévention de la "malédiction du pétrole" : l’administration du travail invitée à jouer son rôle – vidéo

Dans le cadre du projet « Ensemble pour la reforme du travail » mis en œuvre grâce au soutien de la coopération allemande (GIZ), l’inspection du travail et de la sécurité sociale veut opérer sa mue. Dans cette otique, des journées portes ouvertes ont été lancées, hier au profit des travailleurs, aux employeurs et aux usagers. L’adjointe au Gouverneur chargée des affaires administratives a salué cette démarche et souligné la nécessité pour l’institution de se préparer à l’exploitation prochaine des hydrocarbures découverts a large du pétrole prévue en 2023. « Il y a de nouveaux paradigmes qui s’offrent à elle. Il va falloir s’adapter », a indiqué Fatou Moctar FALL. « Il y aura pas moins de 2000 personnes et plusieurs entreprises qui seront installées à Saint-Louis », a-t-elle dit. Mme FALL insiste sur les défis d’asseoir le dialogue et la justice sociale dans ce secteur en gestation pour prévenir une éventuelle malédiction du pétrole. Elle plaide dès lors pour une administration du travail « forte » travaillant en parfaite collaboration avec les autorités administratives.